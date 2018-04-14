В Харькове на время матча «Шахтер» - «Динамо» закроют две станции метро и внесут изменения в движение транспорта

Матч начнется в 17:00, на нем ожидается около 30 тысяч болельщиков.

Харьков. 14 апреля. УНИАН. В Харькове сегодня на время матча «Шахтер» - «Динамо» будут закрыты две станции метро и изменено движение транспорта.

«С 17:00 по требованию Главного управления Нацполиции в Харьковской области станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты для входа и выхода пассажиров», - сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Также движение транспорта планируют закрыть по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской - на участке от ул. Молочной до ул. Полевой - будет запрещено с 15:00 до 19:30 14 апреля.

В это время автобусы изменят маршрут движения и будут объезжать закрытый участок.

В это же время будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской - на участке от ул. Молочной до ул. Молодой гвардии. Они будут курсировать по другому маршруту.

По данным полиции, охрану общественного порядка во время матча, который начнется на ОСК «Металлист» сегодня, 14 апреля, в 17:00, будут обеспечивать 2,3 тысячи правоохранителей. На матче ожидается около 30 тысяч болельщиков.