В Одессе суд отказался снять подозрения с экс-вице-мэра, обвиняемой в причастности к пожару в лагере «Виктория»

Таким образом, Цвиринько остается в статусе подозреваемой.

В Одессе Приморский районный суд отказался снять подозрения с обвиняемой в служебной халатности бывшего заместителя городского головы Зинаиды Цвиринько, что привело к пожару в лагере «Виктория» и гибели детей.

Как передает корреспондент УНИАН, 13 апреля суд отклонил ходатайство стороны защиты о снятии с Цвиринько статуса подозреваемой в указанном деле.

В ходе заседания ее адвокаты настаивали на том, что следствие передало дело в суд более чем через два месяца после вручения уведомления о подозрении их подзащитной.

Прокурор Роман Чередник пояснил, что 16 марта в силу вступили нормы Уголовно-процессуального кодекса, согласно которым защита подозреваемых имеет право обжаловать подозрение не ранее, чем через 2 месяца после его вручения и если обвинительный акт еще не направлен в суд.

«Первый раз Цвиринько предъявили подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия, еще в октябре 2017 года, а после некоторых уточнений и конкретизации подозрение вручали повторно - 14 марта текущего года», - сказал прокурор.

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Адвокат Цвиринько Александр Веселов заявил, что подозрение не является обоснованным и нарушает нормы уголовно-процессуального кодекса. По его мнению, суд должен открыть производство и рассмотреть жалобу его подзащитной по сути.

«В тексте подозрения не выстроена причинно-следственная связь между нарушением Цвиринько ее должностных обязанностей и причинами возникновения пожара. Моя подзащитная никогда не имела никакого отношения к заселению детей в лагерь. Этим занимался директор лагеря, поэтому подозрение нужно отменить», - считает адвокат.

Прокурор обратил внимание на то, что было распоряжение городского головы «Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков во время летних каникул в 2017 году», которое, в частности, предполагает направление детей в лагерь «Виктория». Контроль за выполнением данного распоряжения был возложен именно на Цвиринько.

По мнению стороны обвинения, подозрение основывалось исключительно на официальных документах и должностных обязанностях. В частности, Цвиринько знала о неподключенной пожарной сигнализации и дала распоряжение директору департамента образования горсовета Елене Буйневич готовить документы о заселении детей в лагерь.

После совещания суд отказал адвокатам подсудимой в рассмотрении ходатайства, поскольку изменения в УПК, к которым апеллировали адвокаты Цвиринько, были внесены уже после того, как ей вручили уведомление о подозрении, а обратной силы закон не имеет.

Таким образом, Цвиринько остается в статусе подозреваемой.

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Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года, что привело к гибели троих детей.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик (Цокур), которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.

18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов, Саркисян находится в СИЗО. В отношении обоих досудебное расследование завершено. Также завершено расследование в отношении двух должностных лиц местного подразделения ГСЧС.

10 апреля 2018 года Киевский районный суд Одессы признал потерпевшими в деле о пожаре в лагере «Виктория» 78 человек.