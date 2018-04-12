На родине Сергея Королева прошли торжества ко Дню космонавтики (фото)

Торжества прошли на площади Королева и возле Музея космонавтики.

В Житомире более 200 человек приняли участие в торжествах по случаю Всемирного дня авиации и космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества состоялись на площади Королева.

Представители власти, общественности возложили цветы к памятнику земляку, конструктору космических кораблей Сергею Королеву. После этого состоялось прохождение перед участниками мероприятия роты почетного караула Житомирского военного института имени Королева. Завершилось мероприятие выступлением детского коллектива «Сонечко» ("Солнышко"), участники которого исполнили танцевальную композицию «Космонавты живут на земле».

Затем состоялось торжественное возложение цветов к мемориальному бюсту Королева возле Музея космонавтики.

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Мероприятия по случаю Всемирного дня авиации и космонавтики в городе продолжаются. В частности, сегодня в житомирском Музее космонавтики подведут итоги III Международного открытого конкурса творческих работ в области цифрового искусства «Яка прекрасна наша планета!» («Как прекрасна наша планета!»). Также в музее будут отмечены победителей конкурса юных астрофизиков «Лабораторія Всесвіту» («Лаборатория Вселенной»).

Как известно, в Житомире родился основоположник практической космонавтики - Сергей Королев. Именно под его руководством были запущены первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, состоялся первый полет и выход человека в космос.

В 1970 году в Житомире был открыт мемориальный дом-музей Королева. Сегодня город известен и уникальным Музеем космонавтики, названным в его честь. Комплекс является историческим, научным, культурным и туристическим центром регионального и национального значения.

2 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики.

Также в Украине сегодня отмечают День работников ракетно-космической отрасли Украины. Он установлен в соответствии с указом президента от 13 марта 1997 года.