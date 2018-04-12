Сегодня отмечают Международный день полета человека в космос

Праздник установлен в 2011 году в честь 50-й годовщины полета в космос Юрия Гагарина.

Сегодня, 12 апреля, в мире отмечают Международный день полета человека в космос. Праздник официально установлен ООН в 2011 году в честь 50 годовщины полета в космос Юрия Гагарина.

В Украине в этот день отмечают День работников ракетно-космической отрасли Украины. Он установлен согласно указу президента от 13 марта 1997 года.

Читайте такжеВ Украину приехал космонавт NASA, развернувший на орбите украинский флаг (видео)Президент Украины Петр Порошенко поздравил работников ракетно-космической отрасли с их профессиональным праздником.

«Благодаря вашим вдохновенным идеям и разработкам наша страна стала в ряд государств, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам», - написал глава государства на своей странице в Facebook.

«О работе наших инженеров по ракетостроению знают во всем мире, а их разработки помогают защищать территориальную целостность и независимость нашей страны», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ко Дню космонавтики Минобороны России опубликовало исторические документы из фондов Центрального архива об офицерской службе первого космонавта Юрия Гагарина.