В школах Турции ввели факультативное изучение украинского языка (видео)

09:46, 12 апреля 2018
Общество
222
argumentua.com

Читайте такжеЗабыл свое имя и язык: в Афганистане случайно нашли украинца, который исчез 30 лет назад (видео)

Как сообщает ТСН, турецкие школьники в возрасте от 13 до 16 лет могут изучать языки, на которых говорят в Турции, а также в соседних странах. Обязательным для изучения во всех школах является английский, еще дети могут изучать немецкий или французский.

Если же ребенок решит изучать украинский в турецкой школе - продолжить курс он сможет и в университете Стамбула, где в марте открыли специальность "украинский язык и литература". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Турция#украинский язык