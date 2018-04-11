Рыбалка: отсутствие в Украине качественных вакцин - это угроза нацбезопасности

В Украине сложилась угрожающая ситуация с вакцинацией детей, которая требует изменений в законодательстве и пересмотра нормативов относительно обеспечения медицинских учреждений вакцинами, условий их транспортировки и хранения.

Об этом в своем блоге на "Обозреватель" написал народный депутат Сергей Рыбалка, рассказывая о случае с пятимесячным ребенком на Тернопольщине, который стал жертвой прививки некачественной вакциной. Родители младенца обратились к депутату за помощью, и ее жизнь удалось спасти, преодолевая равнодушие и преступную небрежность врачей. Он обратил внимание на то, что такой случай, к сожалению, не единичный.

"Убежден, что медики должны проводить тщательный осмотр каждого ребенка перед вакцинацией и делать необходимые анализы. Врачи должны нести уголовную ответственность за состояние ребенка после вакцинации. Радикальная партия выступает за системные и продуманные реформы. Нужно внести необходимые изменения в действующее законодательство, чтобы уничтожить круговую поруку среди медиков, которые привыкли покрывать друг друга при любых условиях", - написал Сергей Рыбалка.

При этом он добавил, что Министерству здравоохранения следует пересмотреть нормативы по обеспечению медицинских учреждений вакцинами, условий их транспортировки и хранения, а также запретить продавать вакцины в аптеках.

"Ведь из-за отсутствия вакцин в больницах родители вынуждены сами их покупать - и тут никто не несет ответственности за качество этих вакцин на момент прививки", - отметил Сергей Рыбалка.

Он добавил, что решить этот вопрос, в том числе, возможно через стимулирование их производства в Украине.

"Наконец, надо уже производить все необходимые для прививок вакцины в Украине, которые должны быть качественными и безопасными для наших детей. Неужели это так сложно? Хватит уже издеваться над нашими детьми и прививать их некачественными иностранными вакцинами, которые приводят к инвалидности или летальному исходу", - написал он, отметив, что "вопрос жизни и здоровья украинских граждан - это вопрос национальной безопасности!".

"Необходимо кардинально менять ситуацию ради наших детей!", - подчеркнул он и добавил, что команда РПЛ имеет план действий для того, чтобы украинцы получали надлежащую, достойную, медицинскую помощь.