Обливной понедельник открывает Светлую неделю.

Сегодня, 9 апреля, в Украине отмечают Обливной понедельник (поливальный, волочильный) – народно-православный праздник, который символизирует духовное весеннее очищение.

Об этом сообщает 112.ua.

Обливной понедельник празднуют на следующий день после Пасхи. Он открывает Светлую (или Пасхальную) неделю, где каждый день еще со славянских времен имел свое название: понедельник – обливной, вторник – купалища, среда – хороводница, Навский четверг, пятница – прощеная, суббота – хороводницы, воскресенье – поминальное.

Ранее в Обливной понедельник обливали преимущественно незамужних девушек – это делали их ухажеры как проявление своей симпатии и скрытой любви. Остаться девушке сухой в Обливной понедельник считалось позором. Если же девушка приходила домой совершенно мокрой – родители радовались, ведь появлялась надежда на свадьбу, а значит, надо было уже готовить приданое.

Порой девушки откупались от парней писанками, чтобы те их не обливали.

Наши предки в этот день окунались в водоемы, обливали домашних животных и ценные вещи. Они верили, что такие ритуалы принесут богатство и удачу. Облить водой женщину означало "очистить ее", а незамужнюю девушку – "наделить еще большей красотой и здоровьем".

Чтобы вызвать дождь – поливали водой могилы самоубийц и утопленников (согласно поверью, именно они господствуют над дождями).

Вполне приемлемым было обливать всех без исключения прохожих. В некоторых регионах обливание длилось три дня: в первый день парни обливают девушек, во второй – наоборот, на третий – вместе.

Обливали водой и скот, и птицу, пчел с ульями, пастухов и лошадей перед началом полевых работ.

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Больных на эпилепсию, желтуху или лихорадку неожиданно обливали водой, которой предварительно обмывали иконы или серебряные предметы. Если подозревали, что на человека наслали порчу (сглазили), то перед тем как его облить, воду пропускали через щеколду. Верили также, если внезапно вылить воду на ведьму, то она не сможет навредить.

Считалось, что если облить в этот день хозяйку, то ее корова будет давать больше молока.

В некоторых регионах существует обычай, что дети идут к крестным родителям, а те готовят для них подарки. В других регионах все происходит наоборот: крестные посещают своих крестников и приносят им гостинцы.

В целом Обливной понедельник в разных городах празднуют по-своему (и все-таки преимущественно в западных областях). Со временем этот праздник стал одним из любимейших среди молодежи. Возле водоемов порой разворачиваются настоящие баталии. И несмотря на то, что этот день не всегда бывает теплым, под воду попадают как сами дебоширы, так и случайные прохожие (в этом и веселье).

Традиционно сложилось, что больше всего любят отмечать Обливной понедельник львовяне. Вот и сегодня на площади Рынок с 12:00 до 15:00 будет проходить "поливка".

Электротранспорт на площади не будет курсировать, а за самим процессом будут следить правоохранители. В празднике смогут принять участие все желающие львовяне и гости города, воду можно будет черпать из специально смонтированных установок.

Обычно при таких действах используется до 20 кубических метров питьевой воды.