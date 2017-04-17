Второй день Пасхи: как в Киеве отметили обливной понедельник (фоторепортаж)

В Киеве в Мамаевой Слободе сегодня отмечали второй день Пасхи – обливной понедельник.

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Казацкое селение с участием фольклорной группы и неженатых казаков и казачек воссоздали обряд, в котором неженатые парни обливают молодых девушек водой.

«Для будущего чистого крепкого брака обливание водой в день Богородицы, которая, как известно, своим покровительством помогает соединить в крепкую семью молодые влюбленные сердца, в казацкой Украине было обязательным, поскольку считалось очистительным», - отмечают организаторы праздника.

И добавляют, что обливать водой всех подряд – это неправильно.