Украина призвала ЕС запретить Пореченкову въезд в Европу и заморозить его банковские счета

Председатель миссии Украины при Европейском Союзе, посол Константин Елисеев призвал Брюссель ввести против российского актера Михаила Пореченкова персональные санкции в виде запрета на въезд и замораживание активов.

Об этом сообщили УНИАН в Представительстве Украины при ЕС.

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«Елисеев призвал Европейский Союз должным образом отреагировать на кричащие преступления известного российского актера Михаила Пореченкова возле украинского аэропорта г. Донецк. Подобные действия подпадают под критерии введения Европейским Союзом персональных санкций, в частности, запрета на въезд и замораживание активов», - говорится в сообщении.

В своем письме украинский дипломат отметил, что действия актера не только являются непосредственной угрозой жизни украинских военнослужащих, которые стоят на защите Государства, но и непосредственно подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины».

«Обращено внимание и к тому, что во время обстрела позиций украинских военных на Пореченкове был шлем с надписью «ПРЕССА», что свидетельствует о циничном злоупотреблении и нарушении международных норм в сфере безопасности журналистов. Елисеев выразил надежду, что дерзкие и неприемлемые действия российского актера не останутся вне поля зрения ЕС и найдут адекватную решительную реакцию», - отмечают в Представительстве.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против гражданина Российской Федерации, актера Михаила Пореченкова по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины за участие в террористической деятельности так называемой «ДНР».

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Кроме того, следственным управлением МВД Украины возбуждено уголовное производство в отношении Пореченкова по ст.260 ч.4 Уголовного кодекса Украины (участие в составе военизированных или вооруженных формирований в нападении на предприятия, организации или граждан).

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, Пореченков в Донецке «в составе вооруженной банды лично принял участие в обстреле подразделений украинских Вооруженных сил из автоматического оружия. Эти кадры обошли телеэкраны, в полном объеме разоблачая этого гражданина России в совершении преступления на территории Украины. В соответствии с Уголовным кодексом Украины, такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет».

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