Количество переселенцев из зоны АТО и Крыма достигло 455 тысяч человек

Об этом заявил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, передает ZN.UA. "Согласно оперативной реформации, всего временно перемещены 455 тыс. 175 человек, в том числе 127 тыс. 409 детей и 84 тыс. 946 инвалидов и лиц преклонного возраста",- сообщил Сергей Бочковский.

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Он сообщил, что из Крыма в другие регионы переселены 19 тыс. 221 человек, а из зоны проведения АТО 435 тыс. 954 человека. По его информации, из Донецкой области переселены 67 тыс. 72 человека, из Луганской 28 тыс. 840 человек.

Сергей Бочковский сообщил о том, что за минувшие сутки из зоны проведения АТО выехали около тысячи человек. Он подчеркнул, что в последнее время не наблюдается увеличение числа переселенцев. В среднем в сутки количество переселенцев увеличивается на 1-1,5 тыс. человек.