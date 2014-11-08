В результате обстрела боевиками села Заможное на Донетчине пострадала женщина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.

Также отмечается, что в течение субботы, 8 ноября, российские наемники ”поливали” огнем село Павлополь.

”В течение дня бандиты из минометов обстреляли населенные пункты Павлополь и Зможное. По этому населенному пункту боевики вели огонь из 82-миллиметровых минометов. По оперативной информации, в селе есть разрушения, пострадала одна женщина из числа гражданского населения”, - говорится в сообщении.

Одновременно в бою под поселком Невельським погибли двое украинских бойцов, еще двое получили ранения.

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”В бою близ населенного пункта Невельськое силы АТО уничтожили банду боевиков. К сожалению, в этом бою мы потеряли двух наших военнослужащих, еще двое раненых украинских солдат отправлены в больницу”, - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в субботу боевики также обстреляли из артиллерии и минометов позиции сил АТО в районе Дебальцево, Никишиного, Троицкого, Авдеевки, а также села Орловское.