Пограничники задержали грузовик, вывозивший уголь с оккупированных территорий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В минувшие сутки возле населенного пункта Селидово пограничники задержали грузовик с 18 тонами угля, который выезжал из подконтрольных боевикам территорий. Товаро-сопроводительные документы были утверждены недействительной печатью незаконного «Министерства доходов и сборов ДНР», - отметил он.

Читайте такжеУкраина отказалась покупать уголь у боевиков

«Груз и транспортное средство передан сотрудникам МВД», - добавил Лысенко.