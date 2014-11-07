Пограничники задержали грузовик, вывозивший уголь с оккупированных территорий
14:10, 07 ноября 2014Общество
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Пограничники вблизи населенного пункта Селидово задержали грузовик с 18 тоннами угля, который выезжал из оккупированных боевикам территорий.
Пограничники поймали грузовик с углем / dpsu.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В минувшие сутки возле населенного пункта Селидово пограничники задержали грузовик с 18 тонами угля, который выезжал из подконтрольных боевикам территорий. Товаро-сопроводительные документы были утверждены недействительной печатью незаконного «Министерства доходов и сборов ДНР», - отметил он.
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«Груз и транспортное средство передан сотрудникам МВД», - добавил Лысенко.
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