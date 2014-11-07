Из Юсуповского дворца в оккупированном Крыму начали воровать картины

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД. Четверо крымчан, подозреваемых в совершении кражи, задержаны.

"Злоумышленники были задержаны правоохранителями в Ялте, когда пытались вывезти в автомобиле похищенное имущество. При осмотре машины в багажнике были обнаружены шесть картин", - уточнили в ведомстве.

Картины были похищены в ночь с 5 на 6 ноября. "По предварительным данным, предполагаемые подозреваемые ночью проникли в музей, взломав двери. Похищенные картины замотали в покрывало и покинули место преступления, - рассказали в МВД оккупированного Крыма. - Другое имущество музея похищено не было, поскольку, со слов задержанных, они специализировались только на живописи".

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Сейчас уточняется стоимость похищенных ценностей и устанавливаются возможные каналы сбыта картин и причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. По факту похищения картин возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Юсуповский дворец был национализирован властями оккупированного Крыма.