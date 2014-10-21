Совмин оккупированного Крыма отдал Путину «Массандру» и Юсуповский дворец

Как передает ТАСС, управделами президента РФ будет распоряжаться Юсуповским дворцово-парковым комплексом и Крымским природным заповедником в Алуште.

Кроме того, управделами президента РФ переданы резиденция "Дубрава -2" (охотничий домик в Крымском заповедном хозяйстве), две резиденции в поселке Гаспра и "Государственная резиденция малая Сосновка".

Совмин оккупированного Крыма также передал управделами президента РФ шесть санаториев: "Пивденный" в поселке Форос, "Зори Украины" в поселке Симеиз, "Гурзуфский" и "Нижняя Ореанда" недалеко от Ялты, "Алуштинский" и "Курпаты", а также два детских оздоровительных лагеря - "Радуга" и "Россия".

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Кроме того, РФ передано «Производственно-аграрное объединение "Массандра". В него входят госпредприятия "Ливадия" (за исключением виноградников), "Гурзуф", "Таврида", "Алушта", "Малореченское", "Морское", "Судак" и "Приветное".

Тем временем, крымская "самооборона" силой национализирует "Крымавтотранс": работу автостанций блокируют. 10 сентября в здание центрального офиса ворвались люди в масках и с оружием. Как основание они предоставили приказ и.о. министра транспорта А. Цуркина и постановление Совета министров Крыма за подписью Аксенова С. и Апанасюк М. о национализации.