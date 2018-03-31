Незаконно осужденный в оккупированном Крыму активист Балух продолжает голодовку

Также стало известно, что Балуха перевели из одиночной камеры в другую, с более нормальными условиями, где он находится под постоянным видеонаблюдением.

Незаконно осужденный во временно оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодать в знак протеста против приговора, он сильно похудел и осунулся.

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Как сообщает в Facеbook Крымская правозащитная группа, об этом стало известно от адвоката, который вчера, 30 марта, посетил Балуха в СИЗО.

«Украинский активист Владимир Балух, который в СИЗО Симферополя продолжает голодать в знак протеста против незаконного приговора, сильно похудел и осунулся», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Балуха перевели из одиночной камеры в другую, с более нормальными условиями, где он находится под постоянным видеонаблюдением.

Вместе с тем в камере у Балуха есть сосед, которому сотрудники СИЗО приносят домашнюю еду.

«Украинец расценивает это как форму издевательства и попытку заставить его выйти из голодовки. И до начала голодовки к активисту в камеру приходили сотрудники СИЗО, которые пытались его отговорить от голодовки», - сообщают правозащитники.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года, заявив об обнаружении на чердаке его дома патронов и нескольких тротиловых шашек.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что активист стал жертвой репрессий из-за своей проукраинской позиции - флага Украины во дворе его дома.

В августе 2017 года «суд» вынес ему приговор - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

14 марта подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» изменил приговор украинскому активисту. Судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также к выплате штрафа в размере 10 тыс. рублей.

19 марта Балух объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора. После объявления голодовки активист только пьет воду и чай. Родные выразили обеспокоенность состоянием его здоровья.

Ранее правозащитники сообщили, что Балух находится в одиночной камере под круглосуточным наблюдением без связи.