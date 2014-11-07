Вчера в Донецке получили ранения 15 мирных жителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что в результате попадания снарядов 6 ноября были зафиксированы многочисленные разрушения жилого фонда: в Киевском районе - по ул. Светлова, ул.Горная, ул. Бубнова, ул. Засядько и по два дома на ул. Чапаева и пр. Партизанский; в Куйбышевском районе - два дома по проспекту Кремлевскому, а также полностью разрушен дом по ул. Гаджибекова.

Также было повреждено здание Донецкой торгово-промышленной палаты по адресу пр. Киевский 87 и магазина «АТБ» по пр. Кремлевский 23а.

В горсовете сообщили, что минувшая ночь в Донецке прошла напряженно, в городе велись обстрелы, эпицентрами которых опять были два района - Куйбышевский и Киевский.

Читайте такжеВ Донецке продолжаются активные боевые действияПо состоянию на утро 7 ноября в городе относительно спокойная обстановка, системы жизнеобеспечения города работают.

Отсутствует электроснабжение в результате боевых действий в Петровском районе - пос. Трудовские; в Куйбышевском районе – 1,2 тыс. домов частного сектора поселка Октябрьский и частично обесточен пос. Застанционный; в Киевском районе - обесточены дома частного сектора в районе железнодорожного вокзала.

Как сообщал УНИАН, на Донетчине остаются обесточенными 38 населенных пунктов.