На Донетчине остаются обесточенными 38 населенных пунктов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, 6 ноября в работах участвовали 810 энергетиков в составе 257 бригад с использованием 218 единиц спецтехники.

Бригады «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) и «ПЭС-Энергоуголь» (ДТЭК) продолжают вести работы по ремонту и замене линий электропередачи, поврежденных в результате боевых действий.

Проводятся ремонты и замена провода, установка опор, замена электрооборудования на Донецком, Макеевском, Харцызском, Тельмановском, Енакиевском, Горловском, Славянском, Ясиноватском участках высоковольтных линий электропередачи, поврежденных в результате боевых действий.

Частично обесточенными по-прежнему остаются Марьинка, Донецк, Горловка и Авдеевка, а также целый ряд сел и поселков региона.

Читайте такжеИз-за боев на Донбассе разрушены 5 природных заповедников3 ноября бригады Шахтерского, Марьинского, Авдеевского, Ясиноватского, Тельмановского, Дебальцевского РЭС «Донецкоблэнерго» не могли вести восстановительные работы из-за боевых действий, сказано в сообщении.