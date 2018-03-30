32 на 100 тысяч: Данилюк посчитал соотношение количества прокуроров и населения в Украине

По словам министра, в прошлом году на обеспечение деятельности правоохранительных органов было потрачено 36 миллиардов гривен.

Численность прокуроров в Украине по отношению к количеству населения превышает средний показатель по Европе более чем в два раза, сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк.

«Генеральная прокуратура – численность была на конец года 11315 человек, это самое большое количество прокуроров на 100 тысяч жителей в Европе. У нас это 32 прокурора на 100 тысяч человек. В странах Европы этот показатель составляет от 6 до 15 прокуроров на 100 тысяч», - сказал министр.

По его словам, в Украине также самая большая спецслужба Европы – Служба безопасности, численность которой - 31 тысяча человек.

«На втором месте Беларусь, на третьем – Великобритания, там 4,5 тысячи человек и население в полтора раза больше (чем в Украине – УНИАН)», - сказал министр.

Он отметил, что в прошлом году на обеспечение деятельности правоохранительных органов было потрачено 36 млрд грн.

«Но являются ли оправданными эти колоссальные расходы?» - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 28 февраля создал комиссию под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана, которая будет защищать бизнес от неправомерных проверок и давления со стороны силовиков.

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7 декабря 2017 года в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют "маски-шоу стоп".

Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию во время обысков, как и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Кроме того, документ позволяет человеку воспользоваться помощью адвоката при проведении у него обысков. Также в законе говорится о том, что адвокат может самостоятельно вести съемку обысков, однако не может разглашать сведения досудебного расследования без письменного разрешения следователя или прокурора. За разглашение таких данных предусматривается уголовная ответственность.

По данным опроса Американской торговой палаты, около 90% компаний - членов палаты столкнулись с коррупцией в 2017 году, что отвечает показателю 2014 года.