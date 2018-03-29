Суд в Москве заочно осудил гражданина России за присоединение к "Азову" на Донбассе

Прокуроры обвинили Железнова в том, что он является наемником, и суд согласился с позицией обвинения.

Суд в Москве сегодня, 29 марта, заочно приговорил гражданина России Романа Железнова к четырем годам лишения свободы за присоединение к Отдельному отряду специального назначения «Азов» (ранее батальон «Азов») на Донбассе.

Как сообщает Радио Свобода, прокуроры обвинили Железнова в том, что он является наемником, и суд согласился с позицией обвинения.

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Как известно, Россия отрицает, что на Донбассе ее военные регулярной армии ведут боевые действия вместе с поддерживаемыми Москвой сепаратистами против Вооруженных сил Украины. Киев и НАТО указывают на очевидные доказательства прямого участия вооруженных сил России в конфликте.

Как отмечается, не было еще ни одного известного случая, когда Россия обвинила бы кого-либо в наемничестве по факту присоединения к сепаратистам, но российские суды уже рассматривали дела граждан, обвиняемых в боевых действиях на стороне Украины. В июне 2017 года суд в городе Самара приговорил местного жителя Артема Широбокова к пяти годам лишения свободы за участие в «Азове».