В Житомирской области простились с погибшим в АТО 22-летним бойцом

Военный погиб 25 марта от ранения в голову в районе шахты «Бутовка».

В Житомирской области простились с 22-летним военнослужащим Сергеем Ковнацким, погибшим в зоне проведения АТО.

Как сообщили в Житомирском областном военном комиссариате, церемония прощания с погибшим состоялась сегодня, 28 марта, в райцентре Пулины.

Ковнацкий погиб 25 марта отранения в голову в зоне проведения АТО на линии фронта вблизи Донецка, в районе шахты «Бутовка».

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Проводить в последний путь бойца пришли жители райцентра, побратимы, представители власти.

Справка УНИАН. Ковнацкий - уроженец села Ясеновка Пулинского района Житомирской области. Проходил службу по контракту в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

27 августа 2017 года ему исполнилось 22 года. У него остались мать и брат с сестрой.