Около 80 автомобилей застряли в очереди на границе Украины и Польши

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Сейчас очередь в пункте пропуска «Ягодин» на выезд из Украины составляет около 80 автомобилей. Причиной возникновения очередей является большое количество автомобилей, следующих через границу именно в этом пункте пропуска. Сейчас пункт пропуска работает с нагрузкой, превышающей его пропускную способность», - сообщают в ведомства.

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Тем временем, ранее сообщалось, что львовские таможенники на украинско-польской границе 6 ноября изъяли крупную партию контрабандных смартфонов iPhone, которые пытался ввезти гражданин Украины.