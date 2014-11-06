Около 80 автомобилей застряли в очереди на границе Украины и Польши
16:22, 06 ноября 2014Общество
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Пункт пропуска «Ягодин» работает с нагрузкой и не справляется с большим количеством автомобилей.
Причиной возникновения очередей является большое количество автомобилей / УНИАН
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Сейчас очередь в пункте пропуска «Ягодин» на выезд из Украины составляет около 80 автомобилей. Причиной возникновения очередей является большое количество автомобилей, следующих через границу именно в этом пункте пропуска. Сейчас пункт пропуска работает с нагрузкой, превышающей его пропускную способность», - сообщают в ведомства.
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Тем временем, ранее сообщалось, что львовские таможенники на украинско-польской границе 6 ноября изъяли крупную партию контрабандных смартфонов iPhone, которые пытался ввезти гражданин Украины.
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