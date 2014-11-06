Наблюдатель на псевдовыборах в «ДНР» признался, что ему заплатила Россия

Об этом сообщает «Европейская правда».

Земанек указал в своем сообщении еще двух "наблюдателей", которые побывали в "ДНР" вместе с ним. Ни один из них не опроверг информацию о российском спонсоре.

"Акция была организована российской стороной, а потому очевидно, кто ее оплачивал", - заявил Земанек, который является заместителем председателя чешской партии "Народная демократия", выступающей за выход страны из Евросоюза.

"Прошедшие выборы вполне признаю... Могу со спокойной совестью констатировать, что я не был свидетелем ни одной ошибки, выборы прошли в очень дружественной атмосфере и с энтузиазмом. Мы могли бы у них поучиться", - заверил он.

Это сообщение открыто для комментирования только фейсбук-друзьям Земанека. Позже, в дискуссии с ними, "наблюдатель" признал, что на выборах отсутствовали списки избирателей, но сказал, что не видит в этом проблемы, ведь "никто не знает, кто где живет".

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"Более подробное сообщение напишу в ближайшие дни. Будут в нем и подробности о встрече с выдающимся русским мыслителем Александром Дугиным", - подытожил Ладислав Земанек.

Псевдоспостерігач на "выборах" 2.11 из Чехии Zemanek признается, что организовала и оплачивала их пребывание #Россияpic.twitter.com/Sm018hHexP - Evgeniy Perebyinis (@YPerebyinis) November 5, 2014

В МИД Украины уже знают о данном признании чешского политика, сообщил спикер МИД Евгений Перебыйнис.