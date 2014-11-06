В Донецке продолжаются активные боевые действия

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В горсовете также отмечают, что, несмотря на сложную обстановку, сегодня вода в Донецке подается в полном объеме, все ключевые объекты и предприятия работают, однако персонал находится в режиме повышенной готовности и опасается новых повреждений объектов горводоканала в Киевском, Куйбышевском, Петровском районах.

Только за прошедшие сутки «Донецкгорводоканал» устранил 62 порыва на сетях водоснабжения и 59 аварий на канализационных сетях. Также завершено устранение сложного порыва по ул. Мушкетовской. Аварийные бригады Калининского района двое суток вели ремонтные работы, которые усложнялись тем, что порыв произошел под трамвайными путями. Специалисты водоканала выполнили замену участка стального водовода методом «прокола», что позволяет не повреждать трамвайное полотно при ведении работ.

Читайте такжеВ Донецкой области террористы захватили торговый центр, гостиницу и автозаправку - милицияТакже завершены масштабные ремонтные работы по улицам Торецкой, Челюскинцев и другим адресам. Сегодня уже начаты ремонтные работы по улице Постышева, бульвару Шевченко в Ворошиловском районе, по пр. Мира и ул. Красногвардейской в Калининском, по ул. Краснооктябрьской в Буденновском и по другим адресам.

Напомним, минувшая ночь прошла напряженно, во всех районах города были слышны залпы и взрывы из тяжелых орудий.