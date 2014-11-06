Ночью по всему Донецку раздавались залпы и взрывы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

По состоянию на сегодняшнее утро в городе относительно спокойно.

В сообщении отмечается, что из-за боевых действий сейчас обесточены 2 котельные в Куйбышевском районе города, и без центрального отопления остались 48 жилых домов по ул. Степаненко, Этюдная, Вахрушева, Правовая, Энгельса.

5 ноября в Донецке было восстановлено электроснабжение обесточенных многоэтажных домов в Куйбышевском районе, остается обесточенным поселок Трудовские, 1,2 тыс. домов частного сектора поселка Октябрьский, частично обесточен поселок Застанционный.

Читайте такжеВ Донецке снаряд попал в школу: погибли двое детей, четверо - в реанимацииВ горсовете констатировали, что сегодня общественный транспорт вышел на маршруты в полном объеме, системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.