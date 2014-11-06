Ночью по всему Донецку раздавались залпы и взрывы
В Донецке минувшая ночь с 5 на 6 ноября прошла напряженно, во всех районах города были слышны залпы и взрывы из тяжелых орудий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
По состоянию на сегодняшнее утро в городе относительно спокойно.
В сообщении отмечается, что из-за боевых действий сейчас обесточены 2 котельные в Куйбышевском районе города, и без центрального отопления остались 48 жилых домов по ул. Степаненко, Этюдная, Вахрушева, Правовая, Энгельса.
5 ноября в Донецке было восстановлено электроснабжение обесточенных многоэтажных домов в Куйбышевском районе, остается обесточенным поселок Трудовские, 1,2 тыс. домов частного сектора поселка Октябрьский, частично обесточен поселок Застанционный.
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