Аварийные выходы закрыты, ключи у охранника: журналисты проверили, безопасно ли в украинских торговых центрах (видео)

В целом, ситуация с эвакуацией в ТРЦ Украины довольно плачевная - во многих местах аварийные выходы просто заблокированы или закрыты.

После пожара в ТЦ в российском Кемерово журналисты проверили, смогут ли люди вовремя найти аварийные выходы в торговых центрах, если вдруг случится пожар или другая беда.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Накануне произошел пожар в Харькове, а до того, зимой, горели три столичных развлекательных центра. Все эти разы проходили без жертв - людей успевали эвакуировать.

Так, в одном из киевских ТРЦ на Одесской площади аварийный выход был закрыты на замок, а также сообщалось, что ключ от дверей находится у охранника. Руководитель СБ этого центра предложил журналистам выйти через обычный вход.

На других этажах значки "аварийный выход" привели в ресторан.

В другом ТРЦ в Виннице, например, отсутствовал план эвакуации. Также один из аварийных выходов был вообще заблокирован извне - металлической конструкцией. Проход к выходам в подвальном помещении тоже был заблокирован.

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В харьковском ТРЦ аварийные выходы были открыты, однако сотрудники признались, что руководство часто их закрывает.

В одном из ТРЦ Львова был закрыт второй эвакуационный выход.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей. По словам очевидцем, пожарная тревога в здании не сработала и людей о ЧП не оповестили. По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.