Гендиректор сгоревшего в Кемерово ТЦ дала показания: утверждает, что был поджог

По словам директора, сотрудница ТЦ услышала хлопок в детской зоне и увидела столп огня.

Генеральный директор кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок дала показания по уголовному делу о пожаре.

Ее слова приведит канал Huepub в Telegram.

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Директор заявляет, что причиной пожара стал поджог. По ее словам, она не раз «выставляла из ТЦ молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно играли в автоматы, делали надписи в туалетах. На них заявляли в полицию, но тех в итоге отпускали».

«Двери в кинотеатрах не закрывались никогда. Я всегда делаю все обходы, сама делаю уборку», - рассказала она.

Она добавила, что после пожара спрашивала своих сотрудников о том, всем ли они помогли выбраться из огня. Они ответили ей, что все в порядке, а только после этого начала поступать информация о закрытых кинозалах и о количестве погибших.

«Сотрудник, которого я опрашивала, сказал, что услышала хлопок в детской зоне и увидела столп огня. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог», - заявила Судденок.

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Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей. По словам очевидцем, пожарная тревога в здании не сработала и людей о ЧП не оповестили.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.