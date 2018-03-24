В Черновцах родители умершего младенца обвинили врачей в бездействии (видео)

Журналисты выяснили, что это была уже шестая смерть малыша, который родился в этом роддоме только за последний месяц.

Девочке внезапно стало плохо на второй день после рождения, и это были выходные. Медики посоветовали ждать до понедельника. Когда родители отвезли дочь в другую больницу, было поздно. Она умерла в реанимации.

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ТСН выяснила, что это была уже шестая смерть малыша, который родился в этом роддоме только за последний месяц.

В сюжете говорится, что девочка родилась преждевременно - на 33-й неделе, но роды прошли нормально.

После того, как ребенку начало становиться хуже, родители обратились в больницу, но врачи не могли поставить диагноз и предложили подождать, сославшись на выходные и отсутствие нужных специалистов.

Тогда родители обратились к врачу с другого медучреждения. Там ребенка решили госпитализировать. Врачи сказали, что ребенок был в тяжелом состоянии. Причина смерти - воспаление легких.

Родители умершего младенца обвиняют врачей в том, что они занесли ребенку инфекцию и в халатности.

В больнице случай не комментируют.

Родители написали заявление в полицию, там открыли следствие и проводят экспертизу.