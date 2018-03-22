В Харькове передали в суд дело подозреваемого в захвате заложников в отделении "Укрпочты"

Согласно заключениям судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого, мужчина хроническими психическими заболеваниями не страдает.

В Харькове прокуратура передала в суд дело 40-летнего мужчины, который в конце декабря 2017 года захватил заложников в отделении «Укрпочты».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на процессуального руководителя в уголовном производстве - начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, дело было передано в Киевский районный суд Харькова сегодня, 22 марта.

По его сведениям мужчину подозревают в захвате 9 заложников, среди которых двое несовершеннолетних. Злоумышленнику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 310, ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса ("захват и содержание лиц в качестве заложников"; "выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств"). Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

Во время досудебного расследования суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого. Согласно ее заключениям, мужчина хроническими психическими заболеваниями не страдает. На момент инкриминируемых ему преступлений мог осознавать свои действия и руководить ими. В применении мер принудительного медицинского характера не нуждается.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Как сообщал УНИАН, происшествие произошло 30 декабря 2017 года в Харькове около 15.00. Мужчина зашел в одно из отделений Харьковской дирекции ОАО «Укрпочта» на ул. Шевченко, вблизи станции метро «Киевская». Он заблокировал выход из помещения, где находились трое сотрудников «Укрпочты» и шесть посетителей, среди которых двое детей. Мужчина был в маске, имел при себе предметы, похожие на пистолет и нож. Он сообщил, что у него взрывчатка, и угрожал привести ее в действие.

Около 20.00 все заложники были освобождены.

Кроме того установлено, что дома злоумышленник выращивал и хранил наркотическое средство - «каннабис».