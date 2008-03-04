В Симферополе назрела проблема открытия дополнительных украиноязычных школ

Представительство Президента Украины в Крыму призывает власти автономии обеспечить права граждан на образование на государственном языке.

Как сообщили УНИАН в Представительстве, "в феврале в Представительство Президента Украины обратился родительский совет учебно-воспитательного комплекса "Украинская школа-гимназия" в Симферополе о перегруженности этого учебного заведения и ожидаемом существенном превышении количества желающих учиться в первом классе над возможностями гимназии. Мониторинг ситуации подтвердил справедливость утверждений родительского совета. Так, 1 марта, в первый день записи в первые классы УВК "Украинская школа-гимназия" было подано почти в два раза больше заявлений желающих, чем есть мест".

"В данное время гимназия способна создать надлежащие условия для приема 56 детей в два первых класса. Уже в полдень 29 февраля родители начали формировать очередь, чтобы записать детей в них. К середине дня 1 марта было подано 99 заявлений, и процесс этот продолжается. Возможности УВК "Украинская школа-гимназия" рассчитаны на 672 ученика, однако сегодня в ней учится уже 832 ученика. К сожалению, удовлетворить всех желающих это заведение не сможет", - отмечает Представительство Президента Украины в АРК.

Открытие украиноязычных классов в других школах Симферополя не решает проблемы, отмечают в Представительстве, поскольку "только в этой гимназии не только обучение, но и воспитание осуществляется на государственном языке". "Соответственно, назрела проблема открытия в Симферополе дополнительных общеобразовательных заведений, где бы весь образовательно-воспитательный процесс был украиноязычным", говорится в сообщении.

Данную проблему нужно решать практически во всех регионах автономии, поскольку "потребность крымчан в обучении на государственном языке растет, а Конституция Украины это право им гарантирует", отметили в Представительстве.

В связи с этим, крымское Представительство Президента Украины обращает внимание органов власти и самоуправления в Крыму на необходимость выполнения в полном объеме указа главы государства Виктора ЮЩЕНКО от 20 ноября 2007 года, касающегося некоторых мер развития гуманитарной сферы в Крыму, и призывает обеспечить конституционное право граждан на образование на государственном языке.