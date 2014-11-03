В Донецке во всех районах слышны выстрелы из тяжелых орудий и серии залпов - горсовет



Об этом сообщают в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что сегодня, 3 ноября, коммунальные службы города продолжали вести аварийно-ремонтные работы. Так, бригадами «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) восстановлено электроснабжение 14 пятиэтажных домов поселка Октябрьский. Подключены к электроснабжению котельная и более 300 абонентов по улице им. Маршала Жукова в Куйбышевском районе.

Также бригады КП «Донецкгорводоканала» за минувшие выходные устранили 68 аварий на сетях водоснабжения и 83 на канализационных сетях. Но сейчас в диспетчерской водоканала зарегистрировано 111 сообщений об авариях на сетях водоснабжения и водоотведения. Аварийные бригады выехали по ряду адресов - это улицы Маметова, Савченко, Мечникова, Олимпиева, Герцена, Пинтера, Скляренко и др. Все сообщения потребителей регистрируются и находятся на постоянном контроле вплоть до устранения аварийной ситуации.

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Специалисты ПАО «Донецкгоргаз» продолжали восстанавливать газовые сети в наиболее пострадавших от артобстрелов районах: Петровский район – пос. Александровка, Куйбышевский район – ул. Курчатова, Маршала Жукова, Киевский район – ул. Буслаева, Велозаводская.

На сегодня, 3 ноября, в Донецке без газоснабжения остаются 2566 абонентов, среди них 5 многоквартирных домов, 1834 домов частного сектора и 25 предприятий.

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