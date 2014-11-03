Боевики обстреляли украинскую армию из минометов и "Градов", ранены трое военных

В зоне проведения антитеррористической операции в течение сегодняшнего дня трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев в дайджесте событий 3 ноября по состоянию на вечер, который размещен на странице пресс-центра АТО в Facebook.

По его словам, в течение дня боевики неоднократно обстреливали позиции сил АТО в районе Донецкого аэропорта и населенных пунктов Крымское и Гранитное.

"В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. Они эвакуированы в медицинские заведения", - сообщил Селезнев.

По его данным, боевики использовали минометы и реактивные системы залпового огня "Град".

Читайте такжеСНБО: за прошедшие сутки потерь нет (карта АТО)

Также он сообщил, что боевики осуществили попытку штурма блокпоста сил АТО вблизи населенного пункта Заряновка.

«На двух джипах при поддержке танка, который вел огонь со стороны Горловки, они пытались захватить наше подразделение. В ответ уничтожен 1 автомобиль, убиты 4 боевика, 1 террорист задержан. Остальные нападавшие отступили», - сообщил Селезнев.

По его информации, также сегодня боевики осуществили многочисленные обстрелы 31-го блокпоста. Он напомнил, что в 7.30 террористы выдвинули ультиматум нашим военным, которые несут службу на 31-м блокпосту, с условием оставить объект.

«После чего осуществили 5 минометных обстрелов по блокпосту. В ответ наши артиллерийские подразделения выполнили задачу по огневым точкам боевиков», - сообщил пресс-секретарь.