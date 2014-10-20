Из-за боев в Донецке 6 мирных жителей получили ранения
В Донецке за минувшие сутки в результате военных действий пострадало 6 мирных жителей, все они с осколочными ранениями различной степени тяжести были доставлены в медучреждения города.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В сообщении отмечается, что ночь с 19 на 20 октября в городе прошла неспокойно, одиночные артиллерийские залпы были слышны, по сообщениям жителей, во многих районах.
Начиная с 17.00 и до 24.00 19 октября, военные действия велись в Петровском и Киевском районах.
Вследствие попадания снарядов разрушен частный жилой дом по улице Карнавальной, а также одна трансформаторная подстанция в Петровском районе. В Киевском районе полностью уничтожено частное домостроение по улице Чекалина, также разрушены два дома по проспекту Манежному и два складских помещения, расположенные по ул. Домостроительная.
В результате артиллерийских обстрелов повреждены газовые сети.
Читайте такжеВ Донецке весь день не смолкают звуки залпов и взрывовВ горсовете констатировали, что сегодня, 20 октября, по состоянию на 9.30, в Донецке сохраняется напряженная обстановка, в северной части города слышны мощные выстрелы из крупнокалиберных орудий и взрывы. Но системы жизнеобеспечения города и общественный транспорт работают в штатном режиме.