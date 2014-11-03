В октябре в Луганской области пропали 62 человека
17:21, 03 ноября 2014Общество
0 0
В течение октября на территории Луганской области пропали 62 человека.
REUTERS
Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль.
Читайте такжеБоевики оставили более 40 тысяч жителей Луганской области без света, воды и отопления
"Среди них 36 бесследно исчезли на временно оккупированной территории, их данные переданы международной наблюдательной миссии ОБСЕ. Всех остальных нашли", - сообщил Геннадий Москаль.
В конце октября уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что на востоке страны были взяты в плен или без вести исчезли 2,8 тыс. человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter