В октябре в Луганской области пропали 62 человека

Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

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"Среди них 36 бесследно исчезли на временно оккупированной территории, их данные переданы международной наблюдательной миссии ОБСЕ. Всех остальных нашли", - сообщил Геннадий Москаль.

В конце октября уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что на востоке страны были взяты в плен или без вести исчезли 2,8 тыс. человек.