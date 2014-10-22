Геращенко: в зоне АТО 2,8 тысячи человек в плену или пропали без вести

Об этом в эфире 5 канала сказала уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе, народный депутат Ирина Геращенко .

"По тем данным, которые мне передали из Службы безопасности, из этого межведомственного центра, 2800 человек в списке заложников и пропавших безвести", - сообщила депутат.

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Также Геращенко сообщила, что из плена удалось освободить 1,3 тыс. человек. По ее словам, только за последний месяц были освобождены 820 человек.

При этом народный депутат не уточнила, входят ли эти 1,3 тыс. освобожденных в общее количество 2,8 тыс. человек.