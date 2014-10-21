Боевики в одностороннем порядке остановили процесс обмена пленными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Террористы в одностороннем порядке остановили процесс обмена заложниками», - отметил он.

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«Сообщаем, что украинский Межведомственный центр помощи обмена заложниками продолжает свою работу и делает все возможное для поиска лиц, которые попали в незаконные вооруженные формирования, и проводит переговоры о возобновлении контактов», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 октября, уполномоченный президента Украины по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что в список Межведомственного центра помощи гражданам по вопросам освобождения пленных, заложников и поиска пропавших без вести при СБУ внесено около 2 тыс. 500 чел. «Межведомственный центр СБУ занимается составлением списков заложников и тех, кто пропал без вести, а также вопросами обмена. На это время в список межведомственного центра внесено около 2500 чел., которые пропали без вести или находятся в заложниках», - сказала Геращенко, подчеркнув, что на сегодняшний день освободить удалось 822 чел.