С ночи в столице в уборке снега задействовано более 360 единиц техники.

Общественный транспорт в Киеве из-за непогоды идет с отклонением от графика до 25 минут.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП «Киевпастранс».

Напоминается, что сегодня в столице продолжится снегопад, метель, на дорогах гололед. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура в течение суток 6-8° мороза.

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В связи со сложными погодными условиями с 19.00 16 марта до понедельника, 19 марта, введено ограничение на въезд в столицу тяжеловесного и большегрузного транспорта. Режим ограничения будет действовать до отдельного распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах.

С ночи в столице в уборке снега задействовано 260 единиц техники «Киевавтодора», 104 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков и проч., работает 29 бригад по ручной уборке в составе 186 человек, во дворах жилых домов работает более 3 тысяч сотрудников ЖЭУ.

Городские власти убедительно просят киевлян во время непогоды не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, особенно для поездок в центральную часть города.

Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут перемещены эвакуаторами.