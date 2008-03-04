Депутата, пойманного на наркотиках, освободили под залог 13 тыс. гривен

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении депутата Бориспольского райсовета Ярослава ГОДУНКО по факту хранением наркотиков с целью сбыта.

Об этом УНИАН сообщили проинформированные источники в Генеральной прокуратуре Украины.

Как отметил собеседник агентства, уголовное дело возбуждено согласно ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение наркотиков) и ст. 321 (изготовление, хранение наркотических средств с целью сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Упомянутое дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление МВД Украины в г. Киеве.

Я.ГОДУНКО освобожден из-под стражи под залог в сумме 13 тыс. грн.

Как сообщалось, Я.ГОДУНОК был задержан 28 февраля. По информации некоторых СМИ, у него были изъяты вещества, подобные наркотическим. Стражи порядка отдали эти вещества на экспертизу.