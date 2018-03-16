Украинские богачи все чаще покупают квартиры в Майами и получают "грин-карты" - СМИ

Купить недвижимость в США – это один из способов получить право на проживание – зеленую карту, и в перспективе американское гражданство. Минимальная инвестиция – $500 тыс.

Широкие пляжи, пальмы и небоскребы. Майами – один из самых дорогих курортов в США, цены на квартиры здесь достигают $30 млн. Позволить себе жить здесь может не каждый американец, а вот украинцы покупают здесь недвижимость все чаще, к тому же элитную. Об этом рассказывает уроженка Полтавы, Мария Гармаш. Она жила и работала риэлтором в Нью-Йорке, а несколько лет назад переехала во Флориду.

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"Очень много выходцев из Украины и России приезжают во Флориду отдохнуть, потом им нравится климат, хорошая погода, жизнь возле океана. Поэтому они решают покупать себе недвижимость на первой линии, на берегу океана, с доступом на частный пляж, бассейн, спортзал и спа. Подавляющее большинство людей покупает недвижимость в жилых комплексах класса люкс, где они могут почувствовать себя особенными людьми", - рассказывает агент по недвижимости Мария Гармаш, передает Голос Америки.

Анастасия Сикарь из Эстонии, работает на рынке недвижимости Майами семь лет. Для журналистов издания она проводит экскурсию по одному из самых дорогих домов в Майами – Порше Дизайн Тауэр. Элитный небоскреб популярен среди выходцев из Восточной Европы.

"Основная изюминка этого дома в том, что сюда можно заезжать на своей машине в квартиру. То есть мы сейчас сидим на 43-м этаже, и у нас машины припаркованы здесь, в гараже. Это удобно, модно, ноу-хау", - говорит агент по недвижимости Сикарь.

Кроме этого, на каждом панорамном балконе – джакузи размером с небольшой бассейн, изысканный ремонт, четыре спальни и четыре ванные комнаты.

43 этаж, почти 400 квадратных метров площади, везде мраморный пол, вид и на океан, и на центр Майами. Арендовать такую квартиру стоит $25 тыс., а купить – $7,5 млн.

Купить недвижимость в США, то есть стать инвестором – это один из способов получить право на проживание – зеленую карту, и в перспективе американское гражданство. Минимальная инвестиция – полмиллиона долларов, бумаги оформляют два-три года.

"И когда все документы готовы, у инвестора есть возможность получить визу EB5 на основе тех $500 тыс., которые он положил на покупку квартиры. Потом, когда этот срок проходит, два-три года, человек получает и квартиру, и визу EB5 и после этого может получить грин-карту, и через четыре года гражданство США", - рассказывает агент по недвижимости Мария Гармаш.

К тому же, большинство покупателей недвижимости в Майами таким образом сохраняют свои деньги, заработанные где-нибудь, - говорит Юлия Короткова, которая родом из Херсона, а в области недвижимости работает три года. По ее словам, в Майами приезжают только в отпуск. Постоянно живут здесь лишь 20-40% владельцев квартир.

"В большинстве случаев эти люди покупают здесь квартиры для безопасности своих капиталовложений. Вы сами знаете, какова сейчас ситуация в наших странах. Сегодня деньги есть – завтра нет. Курс доллара... А тут вы купили, у вас квартира есть, никто ее не заберет. Так сказать, надежно запаркованные деньги", - говорит Юлия.

Источники финансирования проверяют, однако обойти проверки несложно.

"Два года назад начали проверять деньги. Раньше не проверяли, откуда они, всем было безразлично, это хорошо для страны, кто-то привез несколько миллионов долларов – кому какое дело, создали рабочие места. А сейчас ввели новый закон, что все от миллиона-плюс – проверяется. Но наши люди сообразительные. Много трансакций делают частями", - говорит агент по недвижимости Юлия Короткова.

"Если мы говорим о покупке недвижимости за кэш, то есть это деньги, которые человек имеет при себе, которые не связаны с банками, то никто не спрашивает абсолютно. Эта трансакция проходит очень быстро, в течение 30 дней", - говорит агент по недвижимости Мария Гармаш.

Дмитрий Якубович эмигрировал в США 24 года назад. В Майами имеет квартиру стоимостью более миллиона долларов в популярном среди выходцев из постсоветских стран комплексе Бич Клаб. Среди его соседей – не только бизнесмены и политики.

"Очень много состоятельных людей, часто в Санни Айлс видно людей из шоу-бизнеса... В том же доме, где живет Агутин, ранее была квартира у нынешнего мэра Киева Кличко, насколько я понимаю... В наших домах процентов 50, большая часть – русскоязычные. Украина, Россия, в основном. И мне это нравится", - рассказывает предприниматель и председатель ЖК Beach Club Дмитрий Якубович.

"В Майами нет американцев. Наибольшая заслуга Майами – это то, что оно так близко к Америке. Такая шутка ходит по городу. Потому что здесь большинство – из Латинской Америки и мы... Хорошо там, где нас нет, но в Майами мы повсюду", - говорит агент по недвижимости Юлия Короткова.