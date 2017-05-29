Гражданин несуществующей республики Кобзон удивился, почему коллеги не хотят променять Майями на "ЛНР"

Иосиф Кобзон, который имеет паспорт "ДНР", приехал в Луганск с концертом и спел для оккупантов. Исполнитель сообщил, что санкции его не пугают, и он намерен и в будущем приезжать с концертами в Донецк и Луганск.

Об этом сообщает Vlasti.net.

"Я удивлен моим коллегам, которые, испугавшись санкций, не хотят приезжать сюда. Им Майами ближе, чем Донбасс. Я же считаю, что долг, особенно если это моя родина, я родился на этой земле, быть с теми людьми, которые находятся в сложных, экстремальных ситуациях. Я думаю, что я могу сделать и как могу выступить, чтобы поблагодарить этих мужественных людей", - сказал Кобзон.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Кобзон "плевать" хотел на Украину из-за Евровидения.