Надавали пинков и заплевали: появилось видео "коридора позора" для Крысина

К Крысину подбежала толпа националистов, которые по очереди начали плевать в него, чуть позже "посыпались" пинки.

Обвиняемому в пытках и причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия Юрий Крысину устроили "коридор позора" на выходе из Дарницкого райсуда Киева.

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Соответствующую видеозапись сделал корреспондент "Украинской правды".

На самом выходе из суда Крысина встретила проклятиями мать убитого журналиста Веремия. Затем он в сопровождении полицейского в штатском около квартала прошел без помех. Активисты просто шли рядом и выкрикивали в сторону Крысина ругательства.

После этого, на перекрестке, к Крысину подбежала толпа националистов, которые по очереди начали плевать в него, чуть позже "посыпались" пинки. Крысин вяло пытался просить их не делать этого. Из толпы также звучали призывы прекратить расправу.

В этот момент возле Крысина появился полицейский в форме, однако он никак не защищал мужчину. Это делал невысокий полисмен в штатском, который вел Крысина с самого начала.

В конце концов Крысина посадили в автобус, и тот уехал.