Суд не сжалился над "титушкой" Крысиным: на следующее заседание приведут принудительно

Ходатайства Крысина об охране и закрытом заседании будут рассмотрены тогда, когда он явится на судебное заседание, решил суд.

На следующее заседание суда по рассмотрению дела относительно преследований «майдановцев» одного из обвиняемых - «титушку» Юрия Крысина - приведут принудительно.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла судья Дарницкого райсуда Киева Любовь Леонтюк.

Она удовлетворила ходатайство прокурора Алексея Донского о применении принудительного привода к Крысину на основании того, что на судебном заседании Крысин получил повестку на сегодняшнее заседание, но не пришел, и ни он, ни его адвокаты не предоставили справок об уважительности причины его отсутствия на заседании.

Читайте такжеНадавали пинков и заплевали: появилось видео "коридора позора" для КрысинаКроме того, судья отметила, что все три ходатайства Крысина, а именно - о рассмотрении дела в закрытом режиме, выделении ему охраны и разрешении участвовать в заседаниях суда через видеоконференцсвязь, будут рассмотрены тогда, когда Крысин явится на судебное заседание.

Следующее заседание суда состоится 26 марта. Начало - в 13.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, Крысин не пришел на подготовительное заседание Дарницкого райсуда Киева по рассмотрению дела по обвинению его и Сергея Чемеса (содержится под стражей) в противодействии активистам Евромайдана в 2014 году, похищении и пытках людей, среди пострадавших - убитый журналист Вячеслав Веремий. Адвокат заявил, что Крысин боится за свою жизнь.

22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который 19 февраля 2014 года добивал битой раненного Веремия, суд вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Рассмотрение апелляции запланировано на 19 марта.

Справка УНИАН. Крысин и Чемес обвиняются по трем эпизодам уголовного производства.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию.

Крысину и Чемесу инкриминируются привлечение лиц к охране лагеря «титушек» и дача указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы «титушек», которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Вячеслава Веремия, бросали взрывчатку на баррикады «майдановцев» на улице Прорезной в Киеве.

Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили перед подчиненным "титушками" задачу не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - об убийстве Веремия - обвиняется только Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор в соответствующем производстве.