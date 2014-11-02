​Боевики разбомбили противотуберкулезный санаторий в Луганской области

Об этом сообщает председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль. "Поселок обстреливали из минометов, "Градов" и артиллерии, в результате повреждены несколько частных домов, перебита линия электропередач и разрушено областной противотуберкулезный санаторий. Это заведение расположено на окраине поселка, до ближайшей огневой точки террористов отсюда всего 650 м, поэтому санаторий пострадал больше - вчера прямым попаданием минометных мин разрушена столовая (больные туберкулезом вынуждены самостоятельно на открытом огне готовить себе пищу) и серьезно поврежден жилой корпус", - говорится в сообщении пресс-службы Геннадия Москаля.

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Персонал санатория бежал после обстрела, поэтому с 16-ю пациентами остались только украинские военнослужащие.

"Санаторий только недавно капитально отремонтировали, заменили все окна и двери, обустроили палаты, и вот теперь он непригоден для лечения. В понедельник перевезем всех пациентов в Лисичанский областной противотуберкулезный диспансер, поскольку оставаться здесь им опасно, и лечение невозможно ... Из-за обстрелов террористов на окраине Крымского перебит газопровод. Допускать ремонтные бригады туда боевики отказываются, поэтому без газа остается часть района", - сообщил Геннадий Москаль.