На Луганщине боевики обстреляли поселок из тяжелой артиллерии: один снаряд попал в школу

Сегодня в результате обстрела террористами «ЛНР» разрушена школа в Тошковке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, по словам председателя ОГА Геннадия Москаля, «сегодня после обеда террористы со стороны Первомайска обстреляли пгт Тошковка Попаснянского района. Обстрел велся из тяжелой артиллерии, и один снаряд попал в общеобразовательную школу». «К счастью, уроки уже закончились, и дети успели уйти домой. В школе остались директор и завуч, они не пострадали. Школа в результате обстрела частично разрушена, продолжить учебу там невозможно. На место выехали спасательные и ремонтные службы», - говорится в сообщении.

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Москаль подчеркнул, что «действия террористов переходят все возможные грани морали, так не действовали даже нацисты». По его словам, «в Тошковке никогда не дислоцировались и не дислоцируются украинские военные, и боевики это прекрасно знают. Поэтому обстрел школы был осуществлен преднамеренно».

«Мы информировали об этом грубом факте миссию ОБСЕ, и сейчас через СМИ сообщаем украинском и мировом сообществу - террористы так называемой «ЛНР» демонстративно нарушают Женевскую конвенцию от 1949 года (ратифицированную УССР в 1954 году) о защите гражданского населения во время военных действий, их не останавливает даже прямая угроза жизни и здоровью детей», - подчеркнул председатель Луганской ОГА.