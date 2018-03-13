Харьковчан предупредили о распространении поддельных купюр

Чаще всего на территории Харьковской области встречаются поддельные купюры номиналом 200 и 500 грн.

В Харьковской области распространено фальшивомонетничество. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, об этом свидетельствует анализ структуры преступлений на территории региона.

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В 2017 году полицией зарегистрировано 400 случаев изъятия поддельных купюр из денежного обращения. Чаще всего изымались банкноты с признаками подделки номиналом 200 и 500 грн, передает sq.com.ua.

В Нацполиции отметили, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, следует знать основные признаки, по которым можно отличить поддельные гривны от настоящих. Если внимательно посмотреть на купюру, можно легко понять, настоящая она или нет: по водяным знакам, защитным лентам, рельефному изображению, которое ощущается на ощупь и другими скрытыми изображениями.

По словам старшего судебного эксперта НИЭКЦ МВД Яны Ткаченко, самый простой способ определения купюры - посмотреть на свет. Водяной знак в настоящий купюре, который просматривается на просвете, должен быть аналогичен портрету. На поддельных деньгах часто отсутствует микропечать с изображением портрета. Также стоит обратить внимание и на защитную ленту, идет поперек купюры, с микротекстом, там номинал видно на свет.

"Не забывайте также смотреть текст на купюре. На подделках часто можно встретить ошибки в словах. Проверить подлинность купюры можно бесплатно в любом отделении банка, где есть касса. Если они окажутся поддельными, банкноты изымаются без возмещения их стоимости и передаются в полицию для дальнейшего проведения экспертизы", – отметила Ткаченко.