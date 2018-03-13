"Понты - это прошлый век": на чем экономят состоятельные столичные модницы

Даже успешные бизнесвумен советуют покупать брендовую одежду исключительно на распродажах.

Финансовый кризис затронул даже богатых жителей столицы. Тратить огромные средства на брендовую одежду, аксессуары и дорогие автомобили стало не модным.

Состоятельные киевлянки рассказали, как они экономят средства, в сюжете программы "Гроши".

Даже успешные бизнесвумен советуют покупать брендовую одежду исключительно на распродажах, а лучше - в Китае. Столичные модницы уверяют, что никто не отличит качественную китайскую подделку от брендовой вещи, а сэкономить на этом можно тысячи долларов.

Также некоторые бренды разрабатывают бюджетные версии своих коллекций. По сути это вещь из той же коллекции того же бренда, но с использованием более дешевых материалов или более простого покроя.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как можно сэкономить на коммунальных платежах.