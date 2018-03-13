"Понты - это прошлый век": на чем экономят состоятельные столичные модницы
13:24, 13 марта 2018Общество
404 0
Даже успешные бизнесвумен советуют покупать брендовую одежду исключительно на распродажах.
Журналисты узнали, на чем экономят состоятельные киевлянки / фото УНИАН
Финансовый кризис затронул даже богатых жителей столицы. Тратить огромные средства на брендовую одежду, аксессуары и дорогие автомобили стало не модным.
Состоятельные киевлянки рассказали, как они экономят средства, в сюжете программы "Гроши".
Даже успешные бизнесвумен советуют покупать брендовую одежду исключительно на распродажах, а лучше - в Китае. Столичные модницы уверяют, что никто не отличит качественную китайскую подделку от брендовой вещи, а сэкономить на этом можно тысячи долларов.
Также некоторые бренды разрабатывают бюджетные версии своих коллекций. По сути это вещь из той же коллекции того же бренда, но с использованием более дешевых материалов или более простого покроя.
Почему и на чем экономят состоятельные киевлянки
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как можно сэкономить на коммунальных платежах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter