На Киевщине в Украинке совершено нападение на депутата от Укропа Максима Винника

13:42, 11 марта 2018
Общество
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Фото УНИАН

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Инцидент произошел в центре города с участием свидетелей. Андрей Нагорный, увидев депутата от УКРОПа Максима Винника, напал на него и неоднократно нанес ему физических повреждений, которые были зафиксированы официально. Сейчас укроповец находится в городской больнице. По предварительному диагнозу, Максим Винник получил сотрясение мозга.

"Это нападение – следствие нашей последовательной позиции против застройки набережной города Украинка и искажение ее естественного вида корыстными застройщиками. Это противоречит желанию горожан, которые уже неоднократно высказали свою позицию против застройки. А мы как депутаты стали на сторону общины. Итак, имеем последствия", – отметил Максим Винник.

"Депутаты от УКРОПа Максим Винник и Татьяна Кучер последовательно отстаивали интересы общины. Мы – против искажения набережной Украинки, которая является визитной карточкой города. Хочется верить, что это избиение укроповца будет должным образом расследован правоохранительными органами и дойдет до суда. Виновные должны быть наказаны", – подчеркнул первый заместитель председателя областного совета, председатель Киевского областного УКРОПа Владимир Майбоженко.

Следует отметить, что после общественных слушаний по поводу застройки набережной Украинки, в минувшие выходные, депутату Украинского городского совета Татьяне Кучер неизвестные ножом повредили колесо машины.

Справка УКРОПа. Сейчас один из проектов застройки набережной, который отстаивают нападавшие на укроповцев, предусматривает возведение 12-этажного отеля, торговых и офисных помещений, против чего категорически выступают жители города.

Фото УНИАН

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