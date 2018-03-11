На Киевщине в Украинке совершено нападение на депутата от УКРОПа Максима Винника, который выступал против застройки набережной города.

10 марта на Киевщине совершено нападение на депутата Украинского городского совета от УКРОПа Максима Винника. По словам укроповца, его совершил почетный гражданин города, призер чемпионата Европы по вольной борьбе Андрей Нагорный. Нападавший является сторонником застройки набережной города Украинка, против чего выступают депутаты от УКРОПа.

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Инцидент произошел в центре города с участием свидетелей. Андрей Нагорный, увидев депутата от УКРОПа Максима Винника, напал на него и неоднократно нанес ему физических повреждений, которые были зафиксированы официально. Сейчас укроповец находится в городской больнице. По предварительному диагнозу, Максим Винник получил сотрясение мозга.

"Это нападение – следствие нашей последовательной позиции против застройки набережной города Украинка и искажение ее естественного вида корыстными застройщиками. Это противоречит желанию горожан, которые уже неоднократно высказали свою позицию против застройки. А мы как депутаты стали на сторону общины. Итак, имеем последствия", – отметил Максим Винник.

"Депутаты от УКРОПа Максим Винник и Татьяна Кучер последовательно отстаивали интересы общины. Мы – против искажения набережной Украинки, которая является визитной карточкой города. Хочется верить, что это избиение укроповца будет должным образом расследован правоохранительными органами и дойдет до суда. Виновные должны быть наказаны", – подчеркнул первый заместитель председателя областного совета, председатель Киевского областного УКРОПа Владимир Майбоженко.

Следует отметить, что после общественных слушаний по поводу застройки набережной Украинки, в минувшие выходные, депутату Украинского городского совета Татьяне Кучер неизвестные ножом повредили колесо машины.

Справка УКРОПа. Сейчас один из проектов застройки набережной, который отстаивают нападавшие на укроповцев, предусматривает возведение 12-этажного отеля, торговых и офисных помещений, против чего категорически выступают жители города.