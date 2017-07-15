УКРОП требует эффективного расследования нападения на члена партии Дидковского, которого среди белого дня расстреляли в Коростышеве

15 июля в городе Коростышеве на Житомирщине неизвестные совершили нападение на члена партии УКРОП Евгения Дидковского. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил руководитель Житомирской областной организации партии Андрей Ковалев.

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По его словам, бандиты расстреляли Евгения из пистолета, когда тот прогуливался с ребенком. Нападавшие были на мотоцикле. Они выпустили 4 пули. У Евгения прострелены желудок и печень. Одну из пуль врачи так и не смогли достать. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Ранее было совершено нападение на его брата Виктора, который активно боролся с местным криминальным группировкам.

"Мы усматриваем в таких действиях попытки запугать нашу партию – единственную из политических сил не поддержала "янтарные аферы" в Житомирском областном совете и активно отстаивает интересы жителей края, защищая их от произвола криминалитета", – заявили в "Украинском объединении патриотов".

В Укропе требуют от министра внутренних дел Арсена Авакова обеспечить эффективное расследование нападения на Евгения Дидковского. Также в партии призвали Генерального прокурора Украины Юрия Луценко наказать правоохранителей, бездействие которых привело к тому, что уголовные элементы на Житомирщине чувствуют себя свободно и безнаказанно.