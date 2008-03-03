В середине марта в Украине ожидается новая вспышка эпидемии гриппа

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине идет на спад, однако в середине – конце марта медики ожидают новую эпидемическую вспышку.

Об этом сегодня на брифинге в Министерстве здравоохранения Украины сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ.

По ее словам, это будет менее мощная волна эпидемии, предопределенная вирусом типа В.

“По статистическим данным, в январе этого года гриппом переболели около 10 тысяч украинцев. Три человека умерли, двое из них – маленькие дети”, – сказала Л.МУХАРСКАЯ.

Заместитель начальника управления материнства, детства и санаторного дела Валентина ПЕДАН отметила, что ежегодно от диагноза ОРВИ, грипп или бронхолегочная инфекция в Украине умирает от 180 до 200 детей в возрасте до одного года.

“Однако, за 10 лет количество таких смертей уменьшились втрое”, - сказала В.ПЕДАН.

Комментируя данные о том, что, в частности, в США от гриппа ежегодно умирает от 20 до 40 тысяч человек, Л.МУХАРСКАЯ отметила: “В Америке и некоторых европейских странах - другой подход и методы к регистрации случаев смерти от гриппа. Ее регистрируют в том случае, когда умерший болел гриппом перед смертью, проживал в регионе, где наблюдалась эпидемия, и поэтому болезнь, от которой умер человек, рассматривают, как осложнение от гриппа”. В Украине же случаи смерти от гриппа регистрируют только тогда, когда вирус лабораторно выделяют из патологоанатомического материала, заметила заместитель главного государственного санитарного врача.