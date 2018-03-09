Задержанный соратник Медведчука Рубан вез оружие в Киев не просто так - нардеп

Рубан пытался въехать на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

По информации народного депутата Владимира Арьева, оружие, с которым был задержан на пункте пропуска переговорщик Владимир Рубан, должно было попасть в Киев.

"Соратник Медведчука задержан с целым арсеналом оружия, которое, по моим источникам, везли в Киев не просто так. Радует, что теперь Рубану не обойтись лишь солдатским ремнем по филею, как его альфа-маскулинному другу-гонщику. Все серьезно", - говорится в его сообщении в Facebook.

Читайте такжеПереговорщик Рубан задержан спецслужбами на линии разграничения - СМИ (видео)Как сообщал УНИАН, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара".

Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана.

Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ.

"Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.