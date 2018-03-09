"Это не случайно": Луценко подтвердил задержание переговорщика Рубана

Волонтер Мирослав Гай сообщил, что Рубан был задержан в 9.15 на пункте Майорск пограничниками.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание переговорщика Владимира Рубана.

Так, в комментарии к посту волонтера Мирослава Гая относительно Рубана генпрокурор написал: "Это не случайное задержание", и добавил, что уверен в этом на 100%.

Он добавил, что его задержали при попытке въехать из оккупированной территории на подконтрольную Украине.

Сам Мирослав Гай сообщает, что Рубан был задержан в 9.15 на пункте Майорск пограничниками, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, преступника передали в СБУ.

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"Рубан незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных. Для этого ему была отведена роль переговорщика", - пишет Гай.

По его информации, Рубана "пытаются отмазать" якобы люди Виктора Медведчука.

"В интернете уже разгоняется волна, что Рубан связной Порошенко в ОРДЛО, хотя его связи с Медведчуком известны с 2014 года. Делается это для того, чтобы его отпустили", - утверждает волонтер.

В то же время Луценко, комментируя пост волонтера, написал: "Никаких освобождений не будет".

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ и соцсетей, руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта. По данным источников, Рубана задержали между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара".

Перед этим Егор Карпенко на странице в Facebook написал о задержании на блок-посту граждан, которые пытались провести с неподконтрольной территории внушительный арсенал оружия.

По данным Карпенко, это оружие пытались провезти "группа террористов под видом мирных жителей для совершения террористических актов в тылу". При этом, интерьеры и местность, в которых были сделаны фото, опубликованные Карпенко, похожие на место задержания Рубана.